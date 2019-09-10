У 16 производителей тепла Винницкой области до сих пор нет поставщика газа в отопительный сезон

Об этом говорится в сообщении "Винницагаза", передает БизнесЦензор.
В частности, речь идет о следующих производителях тепла в Винницкой области:
- ГП "ТКЭ Маяк" ЧАО "Винницкий завод "Маяк"";
- ДП "Альтернативная тепловая энергия КП "Винницаоблэнерго";
- КП "Теплоэнергетик";
- МКП "Энергоресурс";
- "Винницкий финансово-экономический университет";
- Ильинецкий государственный аграрный колледж;
- ПТУ № 21 города Калиновка;
- Винницкий колледж НУПТ;
- Чернятинский колледж ВНАУ;
- ДУЗ ООО "Винницкий агрегатный завод";
- ГП "Предприятие государственной уголовно-исполнительной службы Украины №86";
- ОСМД "Атлант 36";
- ОСМД "Пирогово 39";
- ОСМД "Подолянка-7";
- ОСМД "Престиж 2015";
- ОСМД "Оберег".