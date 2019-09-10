У 16 производителей тепла Винницкой области до сих пор нет поставщика газа в отопительный сезон

Об этом говорится в сообщении "Винницагаза", передает БизнесЦензор.

В частности, речь идет о следующих производителях тепла в Винницкой области:

ГП "ТКЭ Маяк" ЧАО "Винницкий завод "Маяк""; ДП "Альтернативная тепловая энергия КП "Винницаоблэнерго"; КП "Теплоэнергетик"; МКП "Энергоресурс"; "Винницкий финансово-экономический университет"; Ильинецкий государственный аграрный колледж; ПТУ № 21 города Калиновка; Винницкий колледж НУПТ; Чернятинский колледж ВНАУ; ДУЗ ООО "Винницкий агрегатный завод"; ГП "Предприятие государственной уголовно-исполнительной службы Украины №86"; ОСМД "Атлант 36"; ОСМД "Пирогово 39"; ОСМД "Подолянка-7"; ОСМД "Престиж 2015"; ОСМД "Оберег".

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