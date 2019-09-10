Депутаты намерены продлить международные закупки лекарств минимум на два года

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, а вакцин - навсегда. Такие поправки договорились подать вместе с Михаилом Радуцким (главой профильного комитета Верховной Рады) между первым и вторым чтением (законопроекта №1076)", - сообщила Стефанишина.

По словам Стефанишиной, таким образом депутаты предоставят возможность для плавного перехода от международной практики к национальным торгам и программе реимбурсации. Также депутаты намерены оставить возможность покупать вакцины через детский фонд ЮНИСЕФ, "который гарантирует их высокое качество и лучшие цены в мире".

"Если этого не сделать, сотни пациентов останутся без лекарств уже с 1 марта 2020 года", - подчеркнула Стефанишина.

Она также сообщила, что после принятия за основу законопроекта №1076 "О публичных закупках" в первом чтении "некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций".

"Это умышленное действие или случайное совпадение - мне неизвестно. Поскольку законы голосуются сегодня с бешеной скоростью, мы с Радуцким экстерном провели дискуссию по этому вопросу", - сообщила Стефанишина.

По ее словам, после дискуссии Радуцкий согласился с тем, что практика международных закупок имеет свой положительный эффект, в частности потому, что в настоящее время в регионах Украины есть в наличии 10 видов вакцин от 10 опасных болезней, которые дети и взрослые должны получить по календарю прививок, государство полностью обеспечивает бесплатное стентирование для всех пациентов с инфарктом с элевацией сегмента ST, которые нуждаются в немедленной помощи, и 90% онкологических препаратов сегодня Минздрав закупает дешевле, чем до международных закупок.

"На некоторые лекарства цену удалось снизить в 67 раз", - уточнила экс-замминистра.

"В то же время мы полностью поддерживаем развитие национальной системы закупок, предоставление всех возможностей для (госпредприятия) "Медицинские закупки Украины" закупать лекарственные средства через систему ProZorro. Со временем оно должно взять на себя большинство закупок лекарств", - подчеркнула Стефанишина.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Документ также вводит понятие "упрощенных" закупок - закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

Кроме того, в законопроекте предложено вместо фиксированной платы за обжалование процедуры закупки (в настоящее время - 5 тыс. грн для товаров и услуг и 15 тыс. грн для работ) устанавливать ее сумму в зависимости от стоимости предмета закупки.

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