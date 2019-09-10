Goldman Sachs снизил прогноз роста спроса на нефть в 2019 году

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Банк пересмотрел прогноз роста вниз до 1 млн баррелей в сутки с 1,1 млн баррелей в сутки, но оставил без изменений прогноз роста в 2020 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

Goldman Sachs сохранил прогноз цены на нефть Brent на 2020 год на уровне $60 за баррель, отмечая готовность ОПЕК жертвовать долей рынка.

"Наши прогнозы спроса и предложения на нефть на 2020 год предполагают необходимость дополнительных сокращений добычи ОПЕК для сохранения запасов вблизи нормы", - сообщили аналитики банка в записке, датированной 9 сентября.

"Мы по-прежнему ожидаем, что ОПЕК будет жертвовать долей рынка в соответствии с комментариями руководства на июньской встрече, что, по нашему мнению, приведет к ценам на Brent около $60 за баррель", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram