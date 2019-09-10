Крюковский вагонзавод увеличил производство грузовых вагонов на 62%

Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Кременчугскую газету.

В январе-августе 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда как в январе-июле прошлого года – ни одного.

С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов General Electric, тогда, как в январе-июле 2018 года эта работа не производилась.

Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1 тыс 673 вагона по сравнению с 2017 годом – до 3 тыс 686 единиц.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в 2019 году планирует произвести грузовых вагонов на уровне 2018 года – около 3,7 тыс единиц, а пассажирских вагонов в 4,5 раз – до 36 штук.

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