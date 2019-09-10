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10.09.19 16:33

США направили в Украину делегацию для решения "критических потребностей" во время зимы

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая будет помогать в разработке плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020

отопление

Об этом говорится в сообщении Посольство США в Украине в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая будет помогать в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020. Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была чувствительна к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России", - сказано в сообщении.

Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии.

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