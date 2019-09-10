"Укрэнерго" снизило тариф на диспетчеризацию на 10%

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Снижение тарифа объясняется пересмотром базы для его формирования. В частности, увеличен почти на 24% прогнозируемый объем передачи электрической энергии во втором полугодии 2019 года. Также на формирование тарифа повлияла замена объемов произведенной электроэнергии (79 939 млн кВт-ч) на объемы отпущенной (74 000 кВт-ч), согласно изменениям, внесенным в Кодекс системы передачи постановлением НКРЭКУ от 21 июня 2019 года №1120.

"Мы поддерживаем решение регулятора об утверждении нового тарифа на диспетчеризацию. Он уменьшается по сравнению с действующим на сегодня и покрывает минимально необходимые расходы для выполнения функций "Укрэнерго". В случае необходимости мы будем обращаться к регулятору с соответствующими предложениями", - отметил заместитель председателя правления НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский.

В "Укрэнерго" напомнили, что под центральным офисом уже больше месяца митингуют работники металлургических предприятий, которые оспаривают в суде тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и оперативно-диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года. Менеджмент "Укрэнерго" неоднократно встречался с инициативной группой пикетчиков. Им предложили провести детальный анализ цен электроэнергии для промышленности, учитывая их графики потребления, и выработать совместные предложения, которые помогут улучшить ситуацию.

"Укрэнерго" со своей стороны приложило все усилия для уменьшения собственных тарифов. Компания направила в правительство предложения по уменьшению нагрузки на тариф на передачу электроэнергии, которые были учтены во время принятия постановления Каобмина о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии. Благодаря этому, а также увеличению прогнозного объема передачи электроэнергии на второе полугодие 2019 года, НКРЭКУ удалось снизить тариф на передачу на 37%.

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