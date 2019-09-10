Украина увеличила импорт картофеля в 4 раза

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Рекордно вырос импорт в Украину картофеля - почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. По результатам января-июля 2019 года импорт картофеля составил 21,9 тыс. тонн против 5,6 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

Среди свежих и охлажденных овощей Украина больше всего импортирует помидоры, доля которых составляет 34%, лук - 20% и 19% - другие овощи, в основном перец, тыква, кабачки и прочие овощи семейства тыквенных, а также баклажаны.

За семь месяцев импорт томатов увеличился на 22% до 58,3 тыс. тонн, лука - в 16,3 раза, до 78 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что закупка других овощей свежих или охлажденных (включая перец, тыква и баклажаны) выросла более чем в 1,5 раза, до 16,9 тыс. тонн.

По данным ассоциации, увеличение импорта овощей в текущем году является результатом плохих погодных условий прошлого года, и, как следствие, меньшего урожая основных овощей, из-за чего запасы продукции были меньше, чем обычно, и овощи урожая прошлого года имеют высокую цену.

Ожидается, что в этом сезоне овощей будет произведено больше, чем в прошлом, и в ближайшее время ежемесячный импорт овощей сократится.

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