Суд ЕС принял выгодное для Украины и Польши решение по использованию газопровода OPAL

Об этом информирует Министерство энергии Польши, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Суд признал правоту польской стороны, поэтому это решение (Еврокомиссии) было отменено. Благодаря этому решению не только сохранена энергетическая безопасность Польши, но и Украины, газопровод которой мог бы быть исключен из эксплуатации в ситуации, когда "Газпром" полностью контролировал бы OPAL. Это справедливое решение Суда ЕС", - заявил по этому поводу министр энергии Польши Кшиштоф Тхужевський.

По убеждению министра, после принятия газовой директивы ЕС это решение суда ЕС является очередным полезным решением для Польши, которое уменьшает монопольные позиции "Газпрома" в Европе.

"Это лекция для тех, кто думает, что может действовать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его норм", - констатировал польский министр.

По убеждению Тхужевського, приговор суда ЕС имеет огромное значение в контексте завершения в ближайшее время условия о транзите российского газа через территорию Украины.

"Учитывая ограниченную возможность использования газопровода OPAL, "Газпром", очевидно, вынужден будет уменьшить использование "Северного потока", благодаря чему не сможет полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины и будет вынужден продолжать трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", - констатировал Тхужевський.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год является наземным продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии, вдоль границы с Польшей. Он дает возможность поставлять газ к границе с Чехией.

В октябре 2016 года Еврокомиссия приняла решение о предоставлении "Газпрому", а также подчиненным ему компаниям возможностей использовать до 100% мощностей газопровода OPAL. В декабре того же года правительство Польши подало в суд ЕС жалобу на решение ЕС, требуя отмены решения о предоставлении "Газпрому" монопольной позиции на поставки газа на рынки стран Центральной Европы. К жалобе Польши впоследствии присоединились Литва и Латвия, а позицию Еврокомиссии поддержала Германия.

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