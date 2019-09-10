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10.09.19 14:54

НБУ допускает отсрочку перехода на применение международного номера банковского счета IBAN на два месяца

Национальный банк Украины допускает отсрочку полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN на два месяца - до 1 января 2020 года.

нбу,нацбанк

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Холод в ходе "круглого стола", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До 1 октября будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены", - сказал Холод.

"Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть", - добавил Холод.

Как сообщалось, в Украине с 5 августа началось введение международного номера банковского счета IBAN. Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов.

После внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.

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