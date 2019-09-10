НБУ допускает отсрочку перехода на применение международного номера банковского счета IBAN на два месяца

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Холод в ходе "круглого стола", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До 1 октября будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены", - сказал Холод.

"Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть", - добавил Холод.

Как сообщалось, в Украине с 5 августа началось введение международного номера банковского счета IBAN. Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов.

После внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.

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