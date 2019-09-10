БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
10.09.19 14:32

Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

депутат,вр,рада,верховная

Законопроект на заседании 10 сентября поддержало 365 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект, в частности, исключает ст. 205 из УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

"Мы также предлагаем в три раза поднять нижнюю планку для привлечения к ответственности по ст. 212 УК (уклонение от налогообложения), чтобы в уголовном порядке преследовались действительно преступления, остальные – в финансовом порядке", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ в парламенте.

В то же время депутаты приняли решение о сокращенных сроках подготовки законопроекта ко второму чтению.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100