"Укрзализныця" вводит ограничение грузоперевозок по Юго-Западной железной дороге (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ограничение вводится согласно телеграмме ЦЦО/47 от 9 сентября 2019 года и будет действовать до 14 сентября 2019 года.

Кроме того, с 11 сентября вводится конвенция на контейнерные и контрейлерные перевозки всех получателей в Литве. Действовать она будет до отмены.

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщал, что компания будет принимать меры предосторожности, чтобы клиенты не использовали вагоны, как склады на колесах.

"Мы введем услугу по переносу следующей грузовой операции для тех, кто не укладывается в нормативные сроки. Сначала для вагонного парка "Укрзализныци", а затем и частного парка. Мы призываем к ответственному и эффективному использованию грузовых ресурсов. Из-за скопления зерновозов будем автоматически вводить конвенции", - отмечал он.

Позже в "Укрзализныце" заявили, что руководству регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" поставлена задача в кратчайшие сроки стабилизировать работу этого структурного подразделения. Из-за накопления вагонов на территории Юго-Западной железной дороге "Укрзализныця" вынуждена ввести временную конвенцию по отправке грузов назначением на станции данной регионального филиала.

Как отмечают специалисты "Укрзализныци", ситуация со скоплением вагонов на территории железной дороги и сбоями в ее работе связана с неэффективным планированием и использованием ресурсов менеджментом указанной регионального филиала.

Сейчас указанный региональный филиал имеет достаточно ресурсов, в частности, локомотивов и горюче-смазочных материалов для восстановления ритмичной работы и все рычаги влияния для урегулирования и недопущения подобных ситуаций.