"Укрзализныця" обнаружила схему хищения на 15 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

По данным служебной проверки, ряд действий должностных лиц вызвала убытки "Укрзализныци" на около 15 млн грн.

Проверкой установлено, что ожидаемую стоимость закупки услуг по ремонту оборудования определено на основании одной коммерческого предложения, без привлечения других субъектов хозяйствования.

Следствием этого стало существенное завышение стоимости ремонта указанного оборудования.

Кроме того, в тендерной документации по ремонту были внесены дискриминационные технические условия, которые привели к ограничению круга участников и к искусственному созданию условий для победы конкретной компании.

"Укрзализныця" указывает, что финансирование вышеуказанных работ из расчета ремонта 6 вагонов в 2018 году составило 96 млн 480 тыс. грн, но фактически отремонтировано только 5 вагонов.

"Директор предприятия, которое проводило ремонт дефектоскопного оборудования вагонов-дефектоскопов, является дочерью бывшего работника АО "Укрзализныця", который с 1992 по 2017 занимал руководящие должности в Главном управлении путевого хозяйства (сейчас департамент пути и сооружений)", - сообщает "Укрзализныця".