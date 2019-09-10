Китай утвердил список украинских производителей говядины для экспорта

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас в указанный перечень внесены 3 мощности по производству замороженного мяса говядины, но процесс продолжается, и в Госпотребслужбу продолжают поступать заявки на открытие китайского рынка для других украинских производителей", - говорится в сообщении.

Решение об утверждении перечня украинских производителей говядины было принято 4-7 августа 2019 года во время официального визита в Украину делегации Генеральной таможенной администрации Китая.