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10.09.19 12:48

Китай утвердил список украинских производителей говядины для экспорта

Китайская Народная Республика утвердила перечень украинских мощностей по производству замороженной говядины для экспорта этой продукции на китайский рынок.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас в указанный перечень внесены 3 мощности по производству замороженного мяса говядины, но процесс продолжается, и в Госпотребслужбу продолжают поступать заявки на открытие китайского рынка для других украинских производителей", - говорится в сообщении.

Решение об утверждении перечня украинских производителей говядины было принято 4-7 августа 2019 года во время официального визита в Украину делегации Генеральной таможенной администрации Китая.

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