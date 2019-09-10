Херсонскую нефтеперевалку выставили на продажу за 200 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Гарантированный взнос по лоту составляет 10,074 млн грн, шаг аукциона – 2,014 млн грн.

Комплекс выставлен в рамках исполнительного производства (№ 48395317), открытого 7 августа 2015 года во исполнение решения Хозяйственного суда Киева от 23 мая 2015 года (по делу № 910/12234/14). Согласно информации в реестре судебных решений, между Национальным банком Украины (в лице управления Национального банках в Харьковской области) и ПАО "Реал Банк" был подписан договор о предоставлении стабилизационного кредита для поддержания ликвидности путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 800 млн грн на срок с 8 ноября 2013 года до 1 ноября 2015 года. С целью обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору имущественный поручитель Реал Банка – ООО "Всеукраинский промышленный союз" передал управлению Нацбанка имущественный комплекс Херсонской нефтеперевалки.

Херсонская нефтеперевалка признана вещественным доказательством по делу Сергея Курченко и с осени 2014 г. на основании решения Приморского суда Одессы находится в оперативном управлении ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами". ГП ПОНП является правопреемником ГП "Феодосийское ПОНП", которое перерегистрировано после оккупации Крыма. Учредителем ГП ПОНП выступает Министерство энергетики и угольной промышленности.

В 2018 г. ПОНП принял 84,6 тыс. т импортных нефтепродуктов (12% от общего объема перевалки морпортами). В І полугодии 2019 г. — 45,3 тыс. т (16%).