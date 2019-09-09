Беларусь будет настаивать на обязанности поставщика забирать "грязную" нефть

Об этом сообщает angi со ссылкой на генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олега Борисенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Раньше мы не могли представить ситуацию, что придется возвращать нефть в Российскую Федерацию. Теперь понимаем: это возможно. И чтобы второй раз не садиться за стол переговоров и на протяжении нескольких месяцев не обсуждать, казалось бы, очевидное решение - имею в виду возврат сырья, мы будем настаивать на внесении в договор пункта об обязательствах поставщика забрать некондиционную нефть и оплатить все затраты по ее транспортировке", - заявил Борисенко.

Он считает, что в договоре должны быть прописаны "жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам".

Борисенко пояснил, что сегодня "Транснефть" может изменять график поставок в одностороннем порядке.

"Мы считаем, что график транспортировки должен корректироваться по взаимному согласию, а в случае невыполнения объемов на поставщика должен налагаться штраф. Именно на таких условиях российский оператор строит свои отношения с производителями нефти: они заказывают определенные объемы транспортировки и сдают нефть по определенному графику", - сказал Борисенко.

По его словам, в случае нарушения объемов и сроков производители несут штрафные санкции в размере оплаты транспортировки.

"Таким образом, выводы сделаны, они легли в основу проектов регламента и договора по взаимодействию с нашими российскими партнерами", - отметил гендиректор компании "Гомельтранснефть Дружба".

Белорусская компания недополучила $23 млн из-за загрязнения нефти, сообщил Борисенко.

"Длительная остановка нефтепровода негативно повлияла на финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и привела к недополучению выручки в $23 млн", - отметил он.

Как сообщалось, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с государственным концерном "Белнефтехим" возможность установки новых точек контроля количества и качества нефти, поступающей из РФ.

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