Аэропорт "Черновцы" в августе нарастил пассажиропоток на 8,5%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные аэропорта, передает БизнесЦензор.

Из этого числа на международные рейсы пришлось 4 950 пассажиров (против 4160 в августе 2018 года). При этом внутренние рейсы также показали положительную динамику - в августе аэропорт принял 5 727 пассажиров внутренних рейсов, тогда как в августе 2018 года их количество составило 5 676 человек.

Всего за август в аэропорт "Черновцы" прибыли и отправились из него 134 воздушных судна, столько же самолетов аэропорт обслужил и в августе 2018 года.

В июле пассажиропоток аэропорта снизился на 2,7% по сравнению с июлем 2018 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram