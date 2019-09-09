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09.09.19 20:05

Аэропорт "Черновцы" в августе нарастил пассажиропоток на 8,5%

В августе 2019 года аэропорт "Черновцы" обслужил 10 677 пассажиров, что на 8,5% больше показателя августа прошлого года (9 836).

черновцы,аэропорт

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные аэропорта, передает БизнесЦензор.

Из этого числа на международные рейсы пришлось 4 950 пассажиров (против 4160 в августе 2018 года). При этом внутренние рейсы также показали положительную динамику - в августе аэропорт принял 5 727 пассажиров внутренних рейсов, тогда как в августе 2018 года их количество составило 5 676 человек.

Всего за август в аэропорт "Черновцы" прибыли и отправились из него 134 воздушных судна, столько же самолетов аэропорт обслужил и в августе 2018 года.

В июле пассажиропоток аэропорта снизился на 2,7% по сравнению с июлем 2018 года.

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