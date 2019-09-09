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09.09.19 20:46

"Укрзализныця" хочет заменить железные подстаканники картонными стаканчиками. ФОТО

В поездах "Укрзализныци" для чая и кофе могут появиться картонные стаканчики с фирменным брендированием компании вместо традиционных стаканов и железных подстаканников.

"Укрзализныця" хочет заменить железные подстаканники картонными стаканчиками. ФОТО

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор.

Укрзализныця хочет заменить железные подстаканники картонными стаканчиками 01

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" - написал Кравцов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" чуть не купила партию стаканов по 2 тыс. грн за набор.

"Пить чай из стаканов за 2 тыс. грн точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, за это на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил", - сообщил тогда Кравцов.

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