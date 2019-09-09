Число действующих нефтегазовых установок в мире в августе упало впервые за 4 месяца, – Baker Hughes

Об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 2 206 установок против 2 238 в июле. При этом августовский уровень на 72 ниже показателя за аналогичный месяц 2018 года.

В том числе в США количество установок в прошлом месяце сократилось на 29 относительно июля и составило 926, что является минимумом с ноября 2017 года. Между тем в Канаде показатель повысился на 21 - до 142 буровой. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 48,4% работающих в мире буровых против 48,1% месяцем ранее.

Количество установок за минувший месяц в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократилось на 6 (до 220), на Ближнем Востоке - на 8 (до 416), в Латинской Америке - на 7 (до 194), в Европе - также на 7 (до 193). Между тем в Африке показатель увеличился на 4 (до 115 буровых).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру в целом. С 7 июня компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2018 году увеличилось по итогам второго года подряд и составляло 2 211. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1 593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3 578.

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