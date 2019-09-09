Автопроизводство в Украине в августе выросло на 42%

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Как и в прошлом году, вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе "Еврокар". За отчетный месяц на "Еврокаре" собрали 553 машины, что на треть больше, чем в августе 2018 года.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 до 34 штук. В августе коммерческие автомобили изготавливали "Черкасский автобус" и "ЗАЗ" – 26 и 8 штук соответственно.

Августовское производство автобусов выросло на 45%, до 81 штук.

При этом больше всего автобусов, как и годом ранее, выпустил "Черкасский автобус" – 35 штук. В компании отчитались о 19 автобусах. Черниговский автозавод закончил месяц показателем 16 автобусов. Часовоярский завод сделал 6 штук и 5 штук изготовили на ЗАЗе.

Несмотря на показатели августа, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года. Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 4230 автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей – 3619 штук (-7,5%);

Коммерческих – 80 штук (-30%);

Автобусов – 531 штука (+3%).

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