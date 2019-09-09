Установка автомата для продажи е-билета стоит 18 тысяч

Об этом сообщается на сайте ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

По документации монтаж 600 автоматов для пополнения электронного билета стоит 10,8 млн грн, согласно проведенному компанией ГИВЦ тендеру.

Компания-победитель "МКМ Сервис Лтд" обязана установить все автоматы до 26 декабря. Монтаж одного автомата, согласно документам, может длиться 15 рабочих дней, не считая неограниченного времени на согласование заказчиком предпроектного решения и передачи автомата в монтаж.

По процедуре заказчик направляет заявку на установку автомата. Далее исполнитель имеет четыре дня на техосмотр и подготовку предпроектного решения. После согласования исполнитель в течение десяти дней выполняет подготовительные работы, транспортировку и подсоединяет автомат.

Сейчас на некоторых станциях метро уже стоят автоматы "Киев Смарт Сити" в упаковке.

Ранее Кличко поручил создать запасной вариант оплаты проезда на случай сбоев электронного билета.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram