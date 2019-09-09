ГФС оштрафовала более 200 владельцев "евроблях" с 22 августа

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на ZN.ua.

"ГФС фиксирует правонарушения, предусмотренные частью третьей статьи 470 (превышение установленного статьей 95 этого Кодекса срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток) и 481 (превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток) Таможенного кодекса Украины. Согласно базы данных ГФС, по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил", - говорится в ответе.

Также сообщается, что санкции указанных правонарушений не изменились (часть 3 статьи 470 Таможенного кодекса Украины - 8 500 грн, часть 3 статьи 481 Таможенного кодекса Украины - штраф 17 000 грн). Также не изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил (после составления протокола о нарушении таможенных правил осуществляются процессуальные действия, выносится постановление по делам о нарушении таможенных правил).

"Административная ответственность по признакам правонарушений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 470 Таможенного кодекса Украины и частями пятой и шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины, может наступать в зависимости от превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза (более 20 суток и более чем 30 суток)", - отмечается в сообщении.

Сейчас в парламенте рассматривается законопроект №1030 об отсрочке штрафов на 90 дней за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, который внес президент Владимир Зеленский в парламент.

Законопроект был внесен в Раду 29 августа и на следующий день передан на рассмотрение пяти комитетам. Главным указанный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Срок, в течение которого владельцы "евроблях" могут растаможить авто без штрафов, предлагается увеличить с 270 до 360 дней.

В Мининфраструктуры сообщили, что 21 августа по итогам совещания было принято решение отсрочить введение штрафных санкций. Несмотря на это заявление, 22 августа штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу.

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