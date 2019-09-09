Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокурорам

Об этом Рябошапка сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров", - сказал Рябошапка.

По его мнению, зарплату прокурорам необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, которые работают на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе о хищениях в концерне "Укроборонпром".

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