БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
09.09.19 18:24

Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокурорам

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров.

руслан,рябошапка

Об этом Рябошапка сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров", - сказал Рябошапка.

По его мнению, зарплату прокурорам необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, которые работают на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе о хищениях в концерне "Укроборонпром".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100