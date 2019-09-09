Завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ в рамках мирового соглашения по долгам "Приватбанка"

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог как обеспечение обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов".

Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил "Никопольский завод ферросплавов", последний обязывался погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн. Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк выделил "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям. Суды уже приняли 21 решение в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

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