Дефляция в Украине в августе составила 0,3%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ранее предоставленным данным Госстата, дефляция в Украине в июне 2019 года составила 0,5%, тогда как в мае была зафиксирована инфляция на уровне 0,7%, в апреле – 1%.

Базовая инфляция в августе составила "минус" 0,1% по сравнению с 0,1% в июле.

С начала года потребительские цены в Украине выросли на 2,7%, тогда как базовая инфляция составила 2,1%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Больше всего (на 9,0% и 8,4%) подешевели овощи и фрукты. На 2,0-0,1% снизились цены на сахар, сыры, кисломолочную продукцию. В то же время яйца подорожали на 39,2%, мясо и мясопродукты, молоко, хлеб, масло, сало – на 1,0-0,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в том числе на табачные изделия – на 1,4%, алкогольные напитки – на 0,3%.

Одежда и обувь подешевели на 2,8%, в частности, обувь – на 4,5%, одежда – на 1,5%

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% произошло за счет снижения цен на природный газ на 4,5%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 0,7%, платы за аренду жилья на 0,5%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,6% в основном из-за удешевления топлива и масел на 1,7% и автомобилей на 1,1%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

В конце июля Нацбанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3% по итогам этого года, однако ухудшил прогноз базовой инфляции до 5,5% с 5% в апрельском отчете, одновременно улучшив ожидания небазовой инфляции до 7,6% с 8,1%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

В конце июля центробанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3% по итогам этого года, однако ухудшил прогноз базовой инфляции до 5,5% с 5% в апрельском отчете, одновременно улучшив ожидания небазовой инфляции до 7,6% с 8,1%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram