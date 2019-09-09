Система электронных платежей НБУ будет работать круглосуточно

Соответствующую Концепцию расширенного регламента работы СЭП в рамках инициативы СЭП 24/7 утвердило правление Национального банка Украины с целью модернизации и дальнейшего развития этой системы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Введение круглосуточного режима работы СЭП отвечает мировым тенденциям развития платежных систем в части доступности сервиса для участников платежной системы 24/7/365.

Возможность осуществления платежей на круглосуточной ежедневной основе будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам, росту доли безналичных расчетов, а также предоставит возможность банкам и их клиентам обеспечить проведение чувствительных к времени платежей.

Введение круглосуточного режима работы СЭП планируется осуществить в два этапа: на первом этапе – перейти на расширенный регламент работы СЭП. Он будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в один час при переходе на новый день.

В то же время будет сохранена действующая технология работы СЭП, порядок составления бухгалтерской и статистической отчетности. Такой режим работы СЭП предлагается ввести во втором квартале 2020 года; на втором этапе – реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7. Речь идет о том, что переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на новый день. Такой режим работы СЭП планируется реализовать в рамках работ по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4).

Сейчас Национальный банк Украины работает над реализацией первого этапа введения круглосуточного режима работы СЭП. Вскоре состоятся встречи с банковским сообществом для обсуждения основных принципов работы СЭП в режиме 23/7. Напомним, что на сегодня СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не работает в праздничные и выходные дни.

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