"Киевский метрополитен" с начала года получил более 20 миллионов от аренды

Об этом говорится в сообщении Метрополитена в Facebook, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что половина суммы была перечислена в бюджет города.

Сейчас в метрополитене 191 действительный договор о передаче имущества территориальной общины города Киева в аренду. Речь идет о торговых местах, которые соответствуют нормам пожарной безопасности, в том числе банкоматы, модернизированные автоматы по продаже прессы, и тому подобное.

В Метрополитене также напомнили, что МАФы, которые не соответствовали нормам пожарной безопасности в подземке (182 объекта), были демонтированы.

"С целью эффективного использования коммунального имущества городу постоянно осуществляется мониторинг свободных площадей, которые соответствуют нормам действующего законодательства, и могут быть переданы в аренду. Департамент коммунальной собственности КГГА принимает соответствующие меры по установленной процедуре", - также сказано в сообщении.

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