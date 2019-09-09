ЕБРР утвердил выдачу "Кернелу" до $120 миллионов кредита на пополнение оборотного капитала

Соответствующее решение было принято 4 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В рамках одного проекта, в частности, "Кернел" может получить до $80 млн кредита на финансирование оборотного капитала, что связано с заготовкой, хранением, транспортировкой и продажей зерна на экспорт.

Общая стоимость проекта - $300 млн (состоит из существующего и увеличенного финансирования оборотного капитала).

Кроме того, в рамках другого проекта ЕБРР намерен выделить до $40 млн в форме участия в синдицированном кредите для финансирования потребностей в оборотном капитале "Кернела", что связано с закупкой, хранением, переработкой, транспортировкой масличных культур и продуктов растительного масла, а также продажей на экспорт.

Стоимость всего проекта оценивается в $390 млн (также состоит из существующего и увеличенного финансирования оборотного капитала).

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Его вертикально интегрированная структура строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла; растениеводстве; экспорте зерновых культур; предоставлении услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Акции холдинга торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

"Кернел" в третьем квартале 2019 ФГ получил $25,9 млн чистой прибыли против $39,1 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года, выручка компании в январе-марте выросла на 48% - до $802,5 млн, EBITDA сократилась на 24% - до $55,3 млн.

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