Владелец группы Merx купил бывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева за 425 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По данным "ProZorro.Продажи", торги проводились по принципу голландского аукциона, при этом лот был продан по стартовой цене - 425,1 млн грн. В торгах зарегистрировались двое участников, однако ООО "ДК БЦ2" не подало ценовое предложение в ходе аукциона.

В настоящее время ожидается подписание договора с победителем, говорится на сайте электронной системы.

Национальный банк Украины 5 апреля 2016 года отнес банк "Хрещатик" к категории неплатежеспособных. Позже, 2 июня того же года, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Конечный бенефициар ЧАО "Дипробудмашина" Григорьев ранее выкупил активы ликвидируемого "ВТБ Банка": бизнес-центр "Инком" за 390 млн грн и офисный центр на бул. Вацлава Гавела, 6, в Киеве за 351 млн грн, а также киевский бизнес-центр "Ренессанс" - у "Альфа-банка".

ЧАО "Дипробудмашина" создано в 1995 году. По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на второй квартал 2019 года акционерами ЧАО являются ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в интересах ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) и ЗНВПИФ "Инвестиционный ресурс" (10%), а также кипрская "Гоелео энтерпрайзес лимитед" (79%).

Зарегистрированный капитал ЧАО по состоянию на 9 сентября 2019 года составляет 150 тыс. грн.

Григорьев также является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.

Мебельная компания "Меркс" основана в 1993 году. Производит офисную, кухонную, корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование (торговое и холодильное).

Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине насчитывается более 60 объектов этой сети.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram