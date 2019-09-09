Противоослепляющие экраны помогут уменьшить аварийность на дорогах в темное время суток, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Использование противоослепляющих экранов поможет уменьшить аварийность на дорогах в темное время суток. Как свидетельствует опыт европейских стран, после установки противоослепляющих экранов количество ДТП там уменьшилось в среднем на 25%. Поэтому, чтобы повысить безопасность на наших дорогах, в новых изменениях в ГСН мы предусмотрели возможность обустройство противоослепляющих экранов на разделительных полосах трасс", – пояснил Парцхаладзе.

По его словам, противоослепляющие дорожные экраны устанавливаются на разделительных полосах неосвещенных участков дорог с двусторонним движением, чтобы защитить участников дорожного движения от света фар встречного авто или от стационарного освещения объектов.

Эти конструкции также будут препятствовать пешеходам переходить дорогу в не предусмотренных для этого местах. С целью безопасности и снижения травматизма они изготовлены из полиэтилена.

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