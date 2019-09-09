Более 25% клиентов "Хмельницкгаз Cбыта" решают вопрос по газу через "Личный кабинет"

Обэтом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Сейчас ООО "Хмельницкгаз Сбыт" для оперативного решения вопросов предлагает своим потребителям около десятка онлайн-сервисов, как то: мобильные приложения для всех разновидностей гаджетов, SMS-информирование, электронная почта, Контакт-центр, вайбер-боты и тому подобное.

Однако самым востребованным и самым информативным остается "Личный кабинет" на сайте 104.ua.

"Личный кабинет" потребителя газа стал современной альтернативой походам в газовую компанию и очередям. Ведь теперь, когда стоимость газа разная ежемесячно, потребитель все изменения сразу получает в своем "Личном кабинете" и полностью контролирует личный счет и планирует дальнейшее использование энергоносителя", – рассказал директор компании Андрей Левицкий.

В то же время пользователи "Личного кабинета" получают высокий уровень защиты персональных данных, кроме того, имеют возможность отслеживать историю платежей, вносить показания счетчика, платить с наименьшей комиссией и выбирать для расчетов самый удобный сервис.

Также "Личный кабинет" особенно информативен для получателей государственной помощи – льготников и субсидиантов, так как оперативно отображает всю необходимую информацию о начислениях и назначениях.

С 1 мая 2019 года, по решению правительства, НКРЭКУ и "Нафтогаза Украины", ежемесячно меняется цена на природный газ для нужд потребителей и является разной во всех областях Украины. Поэтому пользователи "Личного кабинета" получают всю необходимую информацию и о стоимости газа и о всех нововведениях на рынке газа.

Следовательно, потребителям газа не нужно ждать бумажного счета за газ. Необходимо уделить несколько минут времени и пройти регистрацию на сайте 104.ua в разделе "Регистрация". Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ. В результате получить возможность самостоятельно вносить показания счетчика, оплачивать с минимальной комиссией, видеть историю всех расчетов и получать ответы на свои вопросы.

Основной сферой деятельности ООО "Хмельницкгаз Сбыт" является поставка природного газа всем категориям потребителей Хмельницкой области (кроме Шепетовки и Шепетовского района). Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями.

Клиентами компании являются более 400 тыс. семей области, более 2 тыс. промышленных предприятий и бюджетных организаций, более 200 религиозных организаций. Среди самых мощных потребителей – ЧП "Аслан-Текстиль", ООО "Спецавтоинвест", ЧАО "Городоцкий элеватор Суффле", ООО "Карат".

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