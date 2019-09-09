Авиакомпания Pegasus Airlines прекратит полеты в аэропорт "Киев"

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, данный авиаперевозчик, который сейчас временно обслуживается в "Борисполе" на время ремонта ВПП в "Киеве", в дальнейшем намерен продолжить полеты в аэропорт "Борисполь" и не будет возвращаться в аэропорт "Киев".

Кроме того, в системе бронирования Pegasus Airlines в качестве аэропорта прилета/вылета из Киева как на данный момент, так и после 12 сентября (дата завершения ремонта ВПП в Жулянах) указан именно "Борисполь".

Информацию о том, что турецкий авиаперевозчик будет обслуживаться в аэропорту "Борисполь" подтвердили в хендлинговой компании Interavia, которая будет работать с Pegasus.

О планах переезда Pegasus в другой столичный аэропорт стало известно в июне. Но тогда ожидалось, что это случится в конце октября.

Pegasus Airlines начал полеты в Киев 6 декабря 2016 года, открыв прямые регулярные рейсы в аэропорт "Киев" из Анкары. В 2018 году перевозчик запустил сезонные рейсы из Измира в Киев, и из Бодрума в Киев.

С 31 марта свои рейсы из аэропорта "Киев" в терминал F аэропорта "Борисполь" перевела компания SkyUp. Перед этим Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа, предполагающий увеличение платы за аэронавигационное обслуживание (АНО) для украинских и иностранных авиакомпаний. Устанавливались разные ставки платы за услуги АНО на подходах и в районе аэродрома отдельно для Международного аэропорта "Борисполь" и для всех других сертифицированных аэропортов страны.

Так, единичная ставка платы за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома была установлена в размере 210 евро для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

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