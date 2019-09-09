На таможне начался IТ-аудит основных систем, – Нефьодов

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Начали формальный IТ-аудит основных систем Новой таможни. Проект EU4PFM финансирует работу шести специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать IТ-инфраструктуру и тому подобное", - написал Нефьодов.

По его словам, за три месяца необходимо не только окончательно понять узкие места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни.

"Особый акцент будет на АСАУР - там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать. Короче, чтобы куда-то прийти, надо понять, откуда мы идем", - добавил Нефьодов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram