Нефьодов рассчитывает на запуск новой Таможенной службы в начале октября

Об этом Нефьодов рассказал в комментарии УНИАН, передает БизнесЦензор.

"Так, должно быть распоряжение Кабмина (о старте работы ГТС), но впереди еще много работы. Примерно это начало октября, но еще нужно столько пройти: утвердить смету, распоряжение о региональной структуре, типовые положения о структуре таможен, а также регистрацию региональных таможен, перевод минимум 30% персонала, еще много работы", - сообщил Нефьодов.

Он также отметил, что все ранее озвученные поручения президента Украины Владимира Зеленского по запуску в работу Государственной таможенной службы Украины до 1 декабря текущего года, внедрение полноценного механизма "единого окна" на таможне с 1 января 2020 года, а также ликвидация контрабанды будут выполнены.

"Мы все выполним. Если президент говорит что-то сделать, мы все выполним", - заявил глава Таможенной службы.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины.

5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы. В августе правительство переложило полномочия и функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства.

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