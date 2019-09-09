БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
09.09.19 14:30

Минрегион намерен решить вопрос с переполненными свалками в Украине

В этом году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины запланировало пересмотр государственных строительных норм по проектированию полигонов бытовых отходов. В новых нормах планируется ввести ряд современных решений и технологий обращения с бытовыми отходами, которые используются во всем цивилизованном мире и направлены на улучшение экологической ситуации на планете.

свалка,мусор

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Переполненные свалки – сегодня большая проблема для Украины. И здесь речь идет не только об ужасном смраде, который они создают. В случае халатного отношения и неправильного обращения с отходами на полигонах использование неэффективных технологий хранения мусора эти территории становятся не просто непригодными для любой жизнедеятельности, но и могут нести большую угрозу нашей жизни, провоцировать экологическую катастрофу – заражение почвы и воздуха от опасных веществ и газа, которые выделяются в результате гниения этого мусора. Поэтому к этому вопросу надо подойти очень серьезно, и мы уже имеем ряд прогрессивных идей – предложений, которые планируем внести в новые ГСН, чтобы полигоны проектировались безопасными и с учетом современных возможностей и решений", – сообщил Парцхаладзе.

Поэтому в новых нормах планируется прописать:

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100