НАПК направило в суд админпротокол против главы "Укравтодора" Новака (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба НАПК, в суд направлен админпротокол в отношении Новака за декларирование недостоверных сведений.

"По результатам полной проверки декларации и.о. главы "Укравтодора" за 2017 год Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - сказано в сообщении.

Так, в декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. грн.

В свою очередь "Укравтодор" опровергает информацию НАПК о недостоверности декларации и.о. главы Госагентства Новака.

"Укравтодор" официально заявляет, что приведенные и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины данные, в частности за 2017 год, которые вносились в декларацию лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, являются достоверными, а составленный НАПК протокол является необоснованным и неправомерным. Вся информация, заявленная руководителем Укравтодора Славомиром Новаком в 2016,2017, 2018 годах, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений", - сказано в сообщении "Укравтодора".

Также в компании отметили, что задекларированный автомобиль был получен до 2016 года в лизинг и на момент декларирования его стоимость четко соответствует договору лизинга. Состояние банковских счетов также подтверждено официальными выписками из финансовых и банковских учреждений.

Руководитель "Укравтодора" будет защищать свою позицию в суде относительно нарушенных прав как субъекта декларирования и доказывать достоверность отображаемой им информации, в частности, в декларации по 2017 год.