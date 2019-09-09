"Укртрансгаз" выполнил 85% ремонта газотранспортной системы перед отопительным сезоном

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"За май-август 2019 в соответствии с графиками выполнения производственных программ было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС", - сообщает компания.

Совершено 9 из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ в соответствии с планом на 2019 год.

Ранее сообщалось, что на 4 украинских хранилищах был выполнен план закачки газа на 2019 год.