Суд закрыл дело по заявлению предпринимателя против "Запорожгаза"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

Производство по делу начато по заявлению Юрия Щуклина в управление СБУ в Запорожской области, длилось оно на протяжении 4 лет и было прекращено судом.

"Действия Юрия Щуклина в отношении компании АО "Запрожгаз" носят личные мотивы. Все началось с того, что "Запорожгаз" обнаружил в работе газовой заправки, которой владеет Щуклин, грубые нарушения, связанные с учетом газа. Ему было предписано исправить нарушения, однако он отказался - в результате, заправка была отключена от газа и прекратила работу", - сообщает "Запорожгаз".

По данным компании, Щуклин начал безосновательно обвинять АО "Запорожгаз" в злоупотреблениях, в частности во внесении данных о производственно-технологические потери, без подтверждающих документов.

"Однако, речь не может идти о завышении объемов расходов технологического газа (ВТВ), поскольку размер ВТВ для "Запорожгаза" рассчитывает не сама компания – они утверждаются Приказом Министерства топлива и энергетики", - сообщает "Запорожгаз".

"Мотивы судебных разбирательств Юрия Щуклина лежат исключительно в плоскости личных взаимоотношений", - говорит председатель правления "Запорожгаза" Олег Мизик.

По словам Мизика, все началось с того, что его счетчик газа был исключен из госреестра в связи со снятием с производства, а затем вышел из строя.

"Это является законным основанием для приостановки подачи газа для замены счетчика на новый. Но владелец заправки счетчик так и не заменил", - сказал Мизик.

"Обидевшийся предприниматель пытался использовать СМИ, энергосообщество, государственные органы власти, в том числе и правоохранительные с целью опорочить репутацию компании. Эпопея длилась четыре года и вот теперь суд поставил точку, закрыв дело", - сообщает "Запорожгаз".