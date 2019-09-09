"Укргазбанк" предоставил очередной кредитный транш на $3 миллиона аэропорту "Запорожье"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в пресс-службе Укргазбанка, банк предоставил кредитный транш на строительство нового терминала под 7,5% годовых на пять лет.

Общий объем финансирования проекта составляет 1,085 млрд грн, он финансируется за счет кредитных средств Укргазбанка, собственных средств КП "Международный аэропорт "Запорожье" и при поддержке Запорожского городского совета.

На данном этапе реализации проекта Укргазбанк уже предоставил заемщику КП "Международный аэропорт Запорожья" $8 млн.

Строительство нового терминала было начато в декабре 2017 года, его завершение планируется в декабре 2019 года.

Как сообщалось, международный аэропорт "Запорожье" в январе-августе 2019 года обслужил более 330 тыс. пассажиров, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (94,036) млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.