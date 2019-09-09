Кабмин перестанет быть акционером "Укроборонпрома", – Данилюк

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле в том, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующий связь с президентом ", - рассказал Данилюк.

Он добавил, что это решение уже "утвердили". Данилюк отметил, что на "Укроборонпром" ждет оптимизация.

"Сейчас назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которая понимает как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи – ликвидировать или не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце-концов, что не работает - надо ликвидировать, но то, что останется - станет костяком нового "Укроборонпрома", - сказал он.

Данилюк заявил, что "Укроборонпром" нужно превратить в холдинг с системой управления и процедурами.

"То есть все это должно быть как в нормальном бизнесе и построено по четким правилам. Именно такую трансформацию мы сейчас и хотим делать. Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос: где и кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома", - сказал Данилюк.