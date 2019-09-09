Фонд гарантирования повторно выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Аукцион по продаже пула активов неплатежеспособного Имэксбанка, в состав которых входит стадион, состоится 26 сентября 2019 года. Организатор торгов – ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Лот также включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом, – 80,3 тыс. кв. м.

Стадион "Черноморец" включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.

По данным ФГВФЛ, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Как сообщалось, стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, что в пять раз ниже первоначальной цены (3,66 млрд грн).

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.