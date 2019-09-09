Рада рассмотрит проект госбюджета 17-20 сентября

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности, государственный бюджет Украины на 2020 год", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что Кабинет министров Украины до 15 сентября должен внести в парламент проект государственного бюджета на следующий год.

"Это очень большой вызов, как и для самого Кабинета министров, так и для нас с вами, для Верховной Рады", - сказал Разумков.

Он высказал надежду, что при рассмотрении проекта госбюджета народные депутаты будут работать эффективно и плодотворно.

Председатель парламента сообщил, что календарным планом не предусмотрено традиционный часа вопросов к правительству две пятницы подряд (13 и 20 сентября). Разумков объяснил это тем, что Кабмин готовит законопроект о госбюджете на 2020 год.

Он также напомнил, что вместе с проектом закона о госбюджете подается отчет о выполнении госбюджета текущего года.