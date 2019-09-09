Переговоры по газу Украины, ЕС и РФ пройдут 19 сентября (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Да, подтверждаю, что стороны договорились встретиться в Брюсселе 19 сентября", - сказал собеседник агентства.

Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович подтвердил, что трехсторонние переговоры по газоснабжению между ЕС, РФ и Украиной состоятся в Брюсселе 19 сентября.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу", - сообщил он.

"Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - отметил Шефчович.

Напомним, ранее Новак заявлял, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

При этом российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В НАК "Нафтогаз Украины" в свою очередь заявляли, что российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", который усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают базовым вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2".