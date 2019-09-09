БизнесЦензор

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09.09.19 16:53

МАУ Коломойского подтвердила смену руководителя (обновлено)

Президент авиакомпании МАУ Игоря Коломойского Юрий Мирошников покидает свою должность - его контракт истекает 12 сентября 2019 года.

МАУ Коломойского подтвердила смену руководителя (обновлено)

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Мирошников руководил компанией 15 лет. Новым президентом МАУ станет экс-первый заместитель гендиректора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне. Контракт уже подписан и вступает в силу 18 сентября.

Эту информацию изданию подтвердили два собеседника, близких к руководству МАУ. 

Смена менеджмента, по словам собеседников, связана с турбулентностью, которую переживает в последние два года МАУ, а также негативными финансовыми результатами. Евгений Дыхне заходит в компанию как кризис-менеджер, который должен стабилизировать ситуацию.

Позже в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" подтвердили информацию о кадровых рокировках в составе топ-менеджмента - в связи с окончанием срока действия контракта, Юрий Мирошников, работавший в авиакомпании с 1993 года и руководивший ею в течение 15 лет, покидает пост президента МАУ 12 сентября. С 18 сентября 2019 года МАУ возглавит Евгений Дыхне, сообщает ЦТС.

Ключевой задачей нового президента станет возврат авиакомпании в зону прибыльности при устойчивом сбалансированном развитии сетевой модели бизнеса. 

Согласно решению общего собрания акционеров, Юрий Мирошников избран членом наблюдательного совета МАУ и приступит к исполнению своих новых обязанностей 13 сентября.

"Я уверен, что своими знаниями и опытом смогу создавать дополнительную ценность бизнесу авиакомпании уже в новом качестве, поддерживая управленческую команду в формировании долгосрочной стратегии развития и принятии сложных менеджерских решений", - прокомментировал Мирошников.

Евгению Дыхне 55 лет. Родился в Черновцах. В 2007-2008 годах он возглавлял государственное авиапредприятие "Львовские авиалинии". Компания в 2009 году прекратила выполнять полеты, а в 2011 году - обанкротилось. С 2009 по 2013 годы - замначальника пассажирского главка "Укрзализныци". В 2013-2014 годах работал директором по организации пассажирских перевозок "Укрзализныци". С сентября 2014 по март 2017 года - исполняющий обязанности гендиректора аэропорта "Борисполь". С марта 2017 года - первый заместитель генерального директора "Борисполя".

Юрий Мирошников работает в МАУ с 1993 года. В 1994-1999 годы - вице-президент по коммерции, 1999-2004 годы - первый вице-президент. В 2004 году, по предложению Фонда Государственного Имущества Украины, которому тогда принадлежало около 62% акций перевозчика, назначен президентом авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

Сейчас крупнейшая авиакомпания страны действительно переживает трудные времена. В 2018 году ее убытки перевалили за $100 млн при выручке примерно в $1 млрд. Авиакомпания терпит убытки второй год подряд.

Несмотря на 15% рост пассажиропотока, МАУ сложно конкурировать с набравшими ход лоукостами.

В конце 2018 года перевозчику не хватало денег на выплату зарплат сотрудникам, начались сокращения персонала. В результате компания просила помощи у государства.

В феврале 2019 года Юрий Мирошников признал трудности, но отметил, что ситуация в авиакомпании стабильная и контролируемая.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

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