МАУ Коломойского подтвердила смену руководителя (обновлено)

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Мирошников руководил компанией 15 лет. Новым президентом МАУ станет экс-первый заместитель гендиректора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне. Контракт уже подписан и вступает в силу 18 сентября.

Эту информацию изданию подтвердили два собеседника, близких к руководству МАУ.

Смена менеджмента, по словам собеседников, связана с турбулентностью, которую переживает в последние два года МАУ, а также негативными финансовыми результатами. Евгений Дыхне заходит в компанию как кризис-менеджер, который должен стабилизировать ситуацию.

Позже в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" подтвердили информацию о кадровых рокировках в составе топ-менеджмента - в связи с окончанием срока действия контракта, Юрий Мирошников, работавший в авиакомпании с 1993 года и руководивший ею в течение 15 лет, покидает пост президента МАУ 12 сентября. С 18 сентября 2019 года МАУ возглавит Евгений Дыхне, сообщает ЦТС.

Ключевой задачей нового президента станет возврат авиакомпании в зону прибыльности при устойчивом сбалансированном развитии сетевой модели бизнеса.

Согласно решению общего собрания акционеров, Юрий Мирошников избран членом наблюдательного совета МАУ и приступит к исполнению своих новых обязанностей 13 сентября.

"Я уверен, что своими знаниями и опытом смогу создавать дополнительную ценность бизнесу авиакомпании уже в новом качестве, поддерживая управленческую команду в формировании долгосрочной стратегии развития и принятии сложных менеджерских решений", - прокомментировал Мирошников.

Евгению Дыхне 55 лет. Родился в Черновцах. В 2007-2008 годах он возглавлял государственное авиапредприятие "Львовские авиалинии". Компания в 2009 году прекратила выполнять полеты, а в 2011 году - обанкротилось. С 2009 по 2013 годы - замначальника пассажирского главка "Укрзализныци". В 2013-2014 годах работал директором по организации пассажирских перевозок "Укрзализныци". С сентября 2014 по март 2017 года - исполняющий обязанности гендиректора аэропорта "Борисполь". С марта 2017 года - первый заместитель генерального директора "Борисполя".

Юрий Мирошников работает в МАУ с 1993 года. В 1994-1999 годы - вице-президент по коммерции, 1999-2004 годы - первый вице-президент. В 2004 году, по предложению Фонда Государственного Имущества Украины, которому тогда принадлежало около 62% акций перевозчика, назначен президентом авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

Сейчас крупнейшая авиакомпания страны действительно переживает трудные времена. В 2018 году ее убытки перевалили за $100 млн при выручке примерно в $1 млрд. Авиакомпания терпит убытки второй год подряд.

Несмотря на 15% рост пассажиропотока, МАУ сложно конкурировать с набравшими ход лоукостами.

В конце 2018 года перевозчику не хватало денег на выплату зарплат сотрудникам, начались сокращения персонала. В результате компания просила помощи у государства.

В феврале 2019 года Юрий Мирошников признал трудности, но отметил, что ситуация в авиакомпании стабильная и контролируемая.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.