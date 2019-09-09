БизнесЦензор

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09.09.19 10:48

Нацбанк на прошлой неделе увеличил выкуп валюты в 5,7 раза

Национальный банк Украины в период со 2 по 6 сентября купил на межбанковском валютном рынке $114,5 млн, что в 5,7 раз больше, чем неделей ранее.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$20 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $94,5 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю уменьшили свой портфель ОВГЗ на 903,79 млн грн, в том числе гривневых – на 924,09 млн грн.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,341 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе с 5 августа по 30 августа Нацбанк приобрел $316 млн по сравнению с $760,9 млн в июле и $322,3 млн в июне.

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