Нацбанк на прошлой неделе увеличил выкуп валюты в 5,7 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$20 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $94,5 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю уменьшили свой портфель ОВГЗ на 903,79 млн грн, в том числе гривневых – на 924,09 млн грн.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,341 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе с 5 августа по 30 августа Нацбанк приобрел $316 млн по сравнению с $760,9 млн в июле и $322,3 млн в июне.