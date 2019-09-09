Запасы газа в хранилищах Украины достигли 18,7 миллиардов кубометров

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние семь лет", - сообщила НАК "Нафтогаз Украины".

Компания указала, что продолжает закачивать по 78 млн куб. м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

Как сообщалось, хранилища страны в августе пополнились на 2,4 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне - 71,9 млн куб. м/сутки, в мае - 62,9 млн куб. м/сутки.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.