Презентация Apple 10 сентября впервые будет транслироваться в YouTube

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Ранее смотреть трансляцию можно было с официального сайта Apple в браузере Safari. В 2015 году возможность появилась в браузере Microsoft Edge, в 2018 году - в Chrome и Firefox. В 2018 году прямой эфир можно было посмотреть также через Twitter.

На своей презентации Apple, по слухам, представит три новые версии своих смартфонов iPhone. Они будут оснащены чипом A13, известным под кодовым названием Cebu. У смартфонов по-прежнему будет разъем Lighting, а не USB-C, как предполагалось после перехода на них моделей iPad Pro в прошлом году. Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Смартфоны получат технологию Taptic Engine, заменяющую 3D Touch, которая добавляет чувствительность к давлению на дисплей. По крайней мере у одного из смартфонов в новой линейке iPhone будет три камеры на задней панели.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram