Южная Корея может в ближайшие 10 лет создать экономический союз с КНДР

Об этом заявил специальный советник южнокорейского президента по дипломатии и вопросам нацбезопасности Мун Чжон Ин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По его мнению, союз между двумя Кореями может быть образован в ближайшие 10–15 лет.

Как уточнил советник, для объединения потребуется много времени, потому что "Север по сути своей значительно отличается" от Южной Кореи.

"К тому же существует неоднозначная ситуация (в отношениях КНДР) с Китаем и США. Объединение будет непростым, для того, чтобы оно могло произойти в ближайшем будущем, нам следует прийти к согласию. Одновременно стоит принять во внимание международные экономические санкции против Пхеньяна", - пояснил господин Чжон Ин.

По словам дипломата, для создания союза нужен, в первую очередь, надежный и эффективный регулярный механизм постоянных контактов на высшем уровне. Кроме того, необходимо согласовать межпарламентские и межминистерские обмены между Пхеньяном и Сеулом. Мун Чжон Ин отметил, что основным остается вопрос статуса КНДР.

"Существует идея по формированию так называемой Корейской федерации, в которой будут сосуществовать две правительственные системы и два строя - капиталистический с социалистический. Такая форма государственности Сеул не устраивает", - уточнил советник президента Южной Кореи.

Он добавил, что на первоначальном этапе объединения южнокорейские власти планируют сохранить две политические системы и два независимых правительства.

В сентябре 2018 года в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По итогам встречи стороны договорились воссоединить железную дорогу через полуостров, отладить механизм предотвращения инцидентов на границе и демонтировать северокорейские испытательные полигоны. В декабре на границе между Северной и Южной Кореей прошла церемония стыковки железнодорожных путей. Мероприятие должно было символизировать прорыв в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, достигнутый странами за год.

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