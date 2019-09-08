Недавно запустившийся в Украине FlixBus начал тестировать водородный автобус

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

Проект будет осуществляться в сотрудничестве с немецкой компанией Freudenberg Sealing Technologies. В то же время FlixMobility (материнская компания бренда FlixBus) заявила, что хочет достичь 100% нейтральности влияния своего транспорта на окружающую среду до 2030 года, и представила план действий.

Транспорт на топливных элементах сможет проехать не менее 500 километров на одной заправке, а дозаправка будет длиться до 20 минут (так как вместо дизеля вводится водород).

Особенности эксплуатации автобусов на топливных элементах, такие как мощность и ускорение, должны будут отвечать современным стандартам автобусов на дальние расстояния.

На первом этапе проекта новой технологией будет оснащена избранная часть автопарка FlixBus.

Гибридная система, которая рационально сочетает электрический аккумулятор и топливные элементы, станет особенно практичной для тяжелых транспортных средств, которые рассчитаны на дальние расстояния. Транспорт, работающий на исключительно электрических двигателях, все еще не может преодолевать большие расстояния", - рассказал CEO Freudenberg Sealing Technologies Клаус Мьоленкамп.

Уже ведутся предварительные переговоры с производителями насчет разработки автобусов для этого проекта.

Автобусы FlixBus станут полностью безопасными для окружающей среды до 2030 года FlixMobility, материнская компания бренда FlixBus и FlixTrain, также объявила план действий по защите климата, который предусматривает 100% нейтральность CO2. Компания объявила, что не позднее 2030 года все поездки на автобусах и поездах компании, а также бизнес-процессы внутри компании станут безвредными для окружающей среды.

В прошлом году FlixBus уже начал активизировать охрану окружающей среды, тестируя междугородные автобусы, полностью работающие на электроэнергии. Сейчас электроавтобусы FlixBus ездят во Франции и Германии.

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