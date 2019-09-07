Мэр Днепра объявил о досрочном окончании ремонта моста после спора с Зеленским

Как передает БизнесЦензор, об этом городской голова Днепра сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр", – подчеркнул Филатов.

Мэр города добавил, что никогда "не держался за свое кресло" и готов уйти с должности, когда в Днепре откроют аэропорт.

"Я готов хоть завтра с ним (креслом мэра, – ред.) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление", – заявил Филатов.

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Напомним, перед парламентскими выборами 12 июля президент Владимир Зеленский предложил Борису Филатову спор, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не будет отремонтирован до 14 сентября.

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

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