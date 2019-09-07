Fitch повысил кредитный рейтинг Украины с позитивным прогнозом

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает БизнесЦензор.

Среди факторов, повлиявших на повышение рейтинга, Fitch указывает сохранение доступа Украины к внешнему финансированию, улучшение макроэкономической стабильности и снижение внутренней политической неопределенности благодаря сокращенному периоду выборов.

"Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями являются основанием для Fitch ожидать дальнейшего повышения кредитоспособности", – отмечается в сообщении.

Агентство отмечает, что контроль президента Владимира Зеленского и его партии над правительством и парламентом предоставляют уникальную возможность для эффективного продвижения реформ.

Кроме того, реализация объявленных премьер-министром Алексеем Гончаруком планов договориться о новой и более длительной программе с МВФ облегчит доступ к официальному и рыночному финансированию для погашения крупных выплат по суверенному долгу в 2020–2021 годах.

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Fitch ожидает, что взвешенная бюджетная политика и стабильный рост экономики позволят снизить соотношение госдолга к ВВП до 47,9% (55,8% с учетом гарантированного долга) к концу 2019 года и достигнет 44,4% к 2021 году. Агентство прогнозирует, что резервы НБУ к концу 2019 года составят $21,8 млрд, а инфляция на конец года замедлится до 8,5% с дальнейшим снижением до 5,7% в 2021 году.

Агентство также считает, что у НБУ есть возможность существенно снизить процентную ставку с нынешних 16,5% в 2019-2020 годах.

Fitch ожидает, что общий дефицит государственного бюджета Украины составит 2,1% ВВП в 2019 году и в среднем 2,3% в 2020-2021 годах.

В то же время агентство указывает, что потребности Украины во внешнем финансировании останутся высокими, так как расходы на погашение внешнего долга возрастут в 2020-2021 годах.

Среди рисков для продолжения сотрудничества с МВФ агентство отмечает негативные судебные решения в деле "Приватбанка".

"Несмотря на то, что сообщаемые связи между новой администрацией и Игорем Коломойским, олигархом и предыдущим владельцем "Приватбанка", создают риск ухудшения ситуации, Fitch не ожидает, что это помешает новой программе МВФ и будет способствовать структурным реформам", – сказано в сообщении.

Рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3,4% в 2019 году с замедлением до 3,2% в 2020 году, в том числе вследствие ожидаемой потери платы за транзит российского газа ($2,8 млрд 2018 году).

Fitch также не ожидает урегулирования или дестабилизирующей эскалации конфликта на востоке Украины с Россией.

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